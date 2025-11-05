Programski inženir nadomestilo in Greater Bengaluru pri Verizon se giblje od ₹898K na year za MTS 1 do ₹4.32M na year za SMTS. Mediana yearnega nadomestila in Greater Bengaluru znaša skupaj ₹3.48M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Verizon. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
MTS 1
₹898K
₹864K
₹20.6K
₹13.4K
MTS 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
MTS 3
₹2.69M
₹2.21M
₹321K
₹164K
MTS 4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
33%
LETO 1
33%
LETO 2
34%
LETO 3
Pri Verizon so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
33% se pridobi v 1st-LETO (33.00% letno)
33% se pridobi v 2nd-LETO (33.00% letno)
34% se pridobi v 3rd-LETO (34.00% letno)
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Verizon so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)
