Oblikovalec produktov nadomestilo in New York City Area pri Verizon se giblje od $108K na year za MTS 1 do $183K na year za MTS 4. Mediana yearnega nadomestila in New York City Area znaša skupaj $163K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Verizon. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Naziv stopnje Skupaj Osnova Delnice (/yr) Bonus MTS 1 $108K $108K $0 $0 MTS 2 $ -- $ -- $ -- $ -- MTS 3 $ -- $ -- $ -- $ -- MTS 4 $183K $151K $8K $23.5K Prikaži 3 Več stopenj

Razpored pridobivanja Glavna Alternativa 1 33 % LETO 1 33 % LETO 2 34 % LETO 3 Vrsta delnic RSU Pri Verizon so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja: 33 % se pridobi v 1st - LETO ( 33.00 % letno )

33 % se pridobi v 2nd - LETO ( 33.00 % letno )

34 % se pridobi v 3rd - LETO ( 34.00 % letno ) 25 % LETO 1 25 % LETO 2 25 % LETO 3 25 % LETO 4 Vrsta delnic RSU Pri Verizon so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja: 25 % se pridobi v 1st - LETO ( 25.00 % letno )

25 % se pridobi v 2nd - LETO ( 2.08 % mesečno )

25 % se pridobi v 3rd - LETO ( 2.08 % mesečno )

25 % se pridobi v 4th - LETO ( 2.08 % mesečno )

