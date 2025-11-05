Imenik podjetij
Podatkovni znanstvenik nadomestilo in India pri Verizon znaša ₹2.38M na year za Data Scientist 3. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹2.4M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Verizon. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Data Scientist 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Data Scientist 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Data Scientist 3
₹2.38M
₹1.88M
₹283K
₹213K
Data Scientist 4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Razpored pridobivanja

33%

LETO 1

33%

LETO 2

34%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Verizon so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33% se pridobi v 1st-LETO (33.00% letno)

  • 33% se pridobi v 2nd-LETO (33.00% letno)

  • 34% se pridobi v 3rd-LETO (34.00% letno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Verizon so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri Verizon in India znaša letno skupno plačilo ₹3,417,372. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Verizon za vlogo Podatkovni znanstvenik in India je ₹2,418,864.

