Verizon Poslovni analitik Plače v New York City Area

Mediana Poslovni analitik nadomestila in New York City Area pri Verizon znaša skupaj $91.2K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Verizon. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Mediani paket
Verizon
Business Intelligence Analyst
New York, NY
Skupaj na leto
$91.2K
Raven
L8
Osnovna plača
$82.6K
Stock (/yr)
$8.6K
Bonus
$0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
3 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Verizon?
Najnovejše prijave plač
Razpored pridobivanja

33%

LETO 1

33%

LETO 2

34%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Verizon so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33% se pridobi v 1st-LETO (33.00% letno)

  • 33% se pridobi v 2nd-LETO (33.00% letno)

  • 34% se pridobi v 3rd-LETO (34.00% letno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Verizon so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Poslovni analitik pri Verizon in New York City Area znaša letno skupno plačilo $131,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Verizon za vlogo Poslovni analitik in New York City Area je $84,600.

