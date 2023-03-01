Imenik podjetij
Veriff
Veriff Plače

Plače Veriff se gibljejo od $24,788 skupnega letnega nadomestila za Vodja projekta na spodnjem koncu do $115,575 za Prodaja na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Veriff. Zadnja posodobitev: 8/31/2025

$160K

Programski inženir
Median $70.8K
Vodja podatkovne znanosti
$94.8K
Podatkovni znanstvenik
$102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Človeški viri
$94.3K
Vodja izdelkov
$114K
Vodja projekta
$24.8K
Prodaja
$116K
Vodja programskega inženiringa
$80.3K
Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at Veriff is Prodaja at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $115,575. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Veriff is $94,528.

