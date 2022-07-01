Imenik podjetij
VergeSense
VergeSense Plače

Plače VergeSense se gibljejo od $113,706 skupnega letnega nadomestila za Vodja projekta na spodnjem koncu do $276,375 za Strojni inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri VergeSense. Zadnja posodobitev: 10/17/2025

Strojni inženir
$276K
Oblikovalec izdelkov
$184K
Vodja izdelkov
$194K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Vodja projekta
$114K
Programski inženir
$167K
Najbolje plačana pozicija pri VergeSense je Strojni inženir at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $276,375. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri VergeSense je $184,075.

