Programski inženir Stopnja

Senior Software Engineer

Stopnje pri Veeva Systems

  1. Associate Software Engineer
  2. Software Engineer
  3. Senior Software Engineer
Povprečje Letno Skupna plača
€135,983
Osnovna plača
€95,452
Delniški paket ()
€23,669
Bonus
€0
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
