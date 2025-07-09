Imenik podjetij
Vast Space
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Vast Space Plače

Plače Vast Space se gibljejo od $153,000 skupnega letnega nadomestila za Kadrovik na spodnjem koncu do $184,116 za Strojni inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Vast Space. Zadnja posodobitev: 9/14/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Strojni inženir
$184K
Kadrovik
$153K
Programski inženir
$167K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Ipa ti o nsan owo giga julọ ti a sọ ni Vast Space ni Strojni inženir at the Common Range Average level pẹlu apapọ isanwo ọdun ti $184,116. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Vast Space ni $166,600.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Vast Space

Povezana podjetja

  • Snap
  • Spotify
  • Intuit
  • SoFi
  • Airbnb
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri