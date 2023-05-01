Imenik podjetij
VAST Data
VAST Data Plače

Plače VAST Data se gibljejo od $124,443 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $741,411 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri VAST Data. Zadnja posodobitev: 9/14/2025

$160K

Programski inženir
Median $124K
Služba za stranke
$150K
Vodja programskega inženiringa
$741K

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri VAST Data so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri VAST Data je Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $741,411. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri VAST Data je $149,763.

