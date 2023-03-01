Imenik podjetij
Vasion Plače

Plače Vasion se gibljejo od $52,260 skupnega letnega nadomestila za Informacijski tehnolog (IT) na spodnjem koncu do $125,000 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Vasion. Zadnja posodobitev: 9/14/2025

$160K

Programski inženir
Median $125K
Informacijski tehnolog (IT)
$52.3K
Prodaja
$89.6K

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Vasion je Programski inženir z letnim skupnim plačilom $125,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Vasion je $89,550.

Drugi viri