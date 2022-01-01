Imenik podjetij
Varonis
Varonis Plače

Plače Varonis se gibljejo od $64,675 skupnega letnega nadomestila za Analitik kibernetske varnosti na spodnjem koncu do $203,732 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Varonis. Zadnja posodobitev: 9/14/2025

$160K

Programski inženir
Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $151K

Backend programski inženir

Vodja programskega inženiringa
Median $204K
Prodaja
Median $110K

Informacijski tehnolog (IT)
$84.6K
Trženje
$134K
Vodja izdelkov
$204K
Kadrovik
$66.5K
Prodajni inženir
$131K
Analitik kibernetske varnosti
$64.7K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Varonis je Vodja izdelkov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $203,732. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Varonis je $125,409.

Drugi viri