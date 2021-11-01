Imenik podjetij
Varicent
Varicent Plače

Plače Varicent se gibljejo od $8,654 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni analitik na spodnjem koncu do $141,924 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Varicent. Zadnja posodobitev: 9/14/2025

$160K

Programski inženir
Median $86.2K

Full-Stack programski inženir

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Vodja programskega inženiringa
Median $142K
Vodja izdelkov
Median $94.3K

Poslovni analitik
$73.9K
Podatkovni analitik
$8.7K
Podatkovni znanstvenik
$114K
Trženje
$84.4K
Oblikovalec izdelkov
$101K
Prodaja
$92.4K
Tehnični upravitelj računa
$92K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Varicent je Vodja programskega inženiringa z letnim skupnim plačilom $141,924. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Varicent je $92,181.

