Povprečno Vodja poslovnih operacij skupno nadomestilo pri USPTO se giblje od $157K do $225K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete USPTO. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$180K - $211K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$157K$180K$211K$225K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri USPTO?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja poslovnih operacij pri USPTO znaša letno skupno plačilo $224,640. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri USPTO za vlogo Vodja poslovnih operacij je $157,440.

Drugi viri

