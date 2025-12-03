Imenik podjetij
USPS
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Informacijski tehnolog (IT)

  • Vse plače Informacijski tehnolog (IT)

USPS Informacijski tehnolog (IT) Plače

Povprečno Informacijski tehnolog (IT) skupno nadomestilo pri USPS se giblje od $61.5K do $87.8K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete USPS. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$70.5K - $82.5K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$61.5K$70.5K$82.5K$87.8K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 2 več Informacijski tehnolog (IT) prijavs pri USPS za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača


Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri USPS?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Informacijski tehnolog (IT) ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Informacijski tehnolog (IT) pri USPS znaša letno skupno plačilo $87,750. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri USPS za vlogo Informacijski tehnolog (IT) je $61,500.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za USPS

Povezana podjetja

  • LinkedIn
  • SoFi
  • Databricks
  • Roblox
  • Spotify
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/usps/salaries/information-technologist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.