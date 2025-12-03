Imenik podjetij
USPS
USPS Industrijski oblikovalec Plače

Povprečno Industrijski oblikovalec skupno nadomestilo in United States pri USPS se giblje od $62.3K do $88.5K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete USPS. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$70.5K - $80.3K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$62.3K$70.5K$80.3K$88.5K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri USPS?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Industrijski oblikovalec pri USPS in United States znaša letno skupno plačilo $88,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri USPS za vlogo Industrijski oblikovalec in United States je $62,250.

