Ushio
Ushio Strojni inženir Plače

Povprečno Strojni inženir skupno nadomestilo in Canada pri Ushio se giblje od CA$100K do CA$146K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Ushio. Nazadnje posodobljeno: 12/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$82.2K - $95.4K
Canada
Običajen razpon
Možen razpon
$72.5K$82.2K$95.4K$105K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Ushio?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Strojni inženir pri Ushio in Canada znaša letno skupno plačilo CA$145,551. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Ushio za vlogo Strojni inženir in Canada je CA$100,295.

