Imenik podjetij
UserTesting
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Uspeh strank

  • Vse plače Uspeh strank

UserTesting Uspeh strank Plače

Mediana Uspeh strank nadomestila in United States pri UserTesting znaša skupaj $135K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete UserTesting. Nazadnje posodobljeno: 12/2/2025

Mediani paket
company icon
UserTesting
Customer Success
Austin, TX
Skupaj na leto
$135K
Raven
-
Osnovna plača
$108K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$27K
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
10 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri UserTesting?
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Prispevaj

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Uspeh strank ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Uspeh strank pri UserTesting in United States znaša letno skupno plačilo $135,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri UserTesting za vlogo Uspeh strank in United States je $135,000.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za UserTesting

Povezana podjetja

  • Seagate
  • Fiserv
  • Alarm.com
  • SPS Commerce
  • Verisk
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/usertesting/salaries/customer-success.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.