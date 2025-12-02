Imenik podjetij
UserTesting
Povprečno Služba za stranke skupno nadomestilo in United States pri UserTesting se giblje od $61.2K do $87K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete UserTesting. Nazadnje posodobljeno: 12/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$69.3K - $78.9K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$61.2K$69.3K$78.9K$87K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri UserTesting?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Služba za stranke pri UserTesting in United States znaša letno skupno plačilo $87,025. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri UserTesting za vlogo Služba za stranke in United States je $61,213.

Drugi viri

