USEReady Arhitekt rešitev Plače

Povprečno Arhitekt rešitev skupno nadomestilo in India pri USEReady se giblje od ₹3.22M do ₹4.41M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete USEReady. Nazadnje posodobljeno: 12/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$39.8K - $47.3K
India
Običajen razpon
Možen razpon
$36.8K$39.8K$47.3K$50.3K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri USEReady?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Arhitekt rešitev pri USEReady in India znaša letno skupno plačilo ₹4,410,638. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri USEReady za vlogo Arhitekt rešitev in India je ₹3,221,683.

