Povprečno Prodaja skupno nadomestilo in India pri USEReady se giblje od ₹854K do ₹1.16M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete USEReady. Nazadnje posodobljeno: 12/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$10.4K - $12.6K
India
Običajen razpon
Možen razpon
$9.7K$10.4K$12.6K$13.3K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 3 več Prodaja prijavs pri USEReady za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Prodaja pri USEReady in India znaša letno skupno plačilo ₹1,164,824. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri USEReady za vlogo Prodaja in India je ₹853,535.

Drugi viri

