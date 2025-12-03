Imenik podjetij
U.S. Office of Personnel Management
U.S. Office of Personnel Management Programski inženir Plače

Povprečno Programski inženir skupno nadomestilo in United States pri U.S. Office of Personnel Management se giblje od $109K do $152K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete U.S. Office of Personnel Management. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$117K - $138K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$109K$117K$138K$152K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri U.S. Office of Personnel Management?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri U.S. Office of Personnel Management in United States znaša letno skupno plačilo $151,983. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri U.S. Office of Personnel Management za vlogo Programski inženir in United States je $109,116.

