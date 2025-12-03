Imenik podjetij
U.S. Naval Academy
Povprečno Vodstveni svetovalec skupno nadomestilo in United States pri U.S. Naval Academy se giblje od $31.6K do $44.9K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete U.S. Naval Academy. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$35.9K - $42.5K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$31.6K$35.9K$42.5K$44.9K
Običajen razpon
Možen razpon

Prispevaj
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodstveni svetovalec pri U.S. Naval Academy in United States znaša letno skupno plačilo $44,850. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri U.S. Naval Academy za vlogo Vodstveni svetovalec in United States je $31,590.

