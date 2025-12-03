Imenik podjetij
US Metro Bank
Povprečno Analitik kibernetske varnosti skupno nadomestilo pri US Metro Bank se giblje od £81.7K do £112K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete US Metro Bank. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$118K - $140K
United Kingdom
Običajen razpon
Možen razpon
$109K$118K$140K$150K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri US Metro Bank?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Analitik kibernetske varnosti pri US Metro Bank znaša letno skupno plačilo £111,858. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri US Metro Bank za vlogo Analitik kibernetske varnosti je £81,705.

Drugi viri

