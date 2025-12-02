Imenik podjetij
Povprečno Oblikovalec produktov skupno nadomestilo in United States pri U.S. Immigration and Customs Enforcement se giblje od $98.4K do $140K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete U.S. Immigration and Customs Enforcement. Nazadnje posodobljeno: 12/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$113K - $132K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$98.4K$113K$132K$140K
Običajen razpon
Možen razpon

Najbolje plačan paket za Oblikovalec produktov pri U.S. Immigration and Customs Enforcement in United States znaša letno skupno plačilo $140,400. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri U.S. Immigration and Customs Enforcement za vlogo Oblikovalec produktov in United States je $98,400.

