Povprečno Administrativni pomočnik skupno nadomestilo in Argentina pri U.S Department of State se giblje od ARS 22.02M do ARS 30.05M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete U.S Department of State. Nazadnje posodobljeno: 12/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$17.9K - $21.6K
Argentina
Običajen razpon
Možen razpon
$16.7K$17.9K$21.6K$22.8K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri U.S Department of State?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Administrativni pomočnik pri U.S Department of State in Argentina znaša letno skupno plačilo ARS 30,047,344. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri U.S Department of State za vlogo Administrativni pomočnik in Argentina je ARS 22,017,450.

Drugi viri

