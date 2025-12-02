Imenik podjetij
U.S. Chamber of Commerce
Povprečno Pravno skupno nadomestilo in United States pri U.S. Chamber of Commerce se giblje od $106K do $155K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete U.S. Chamber of Commerce. Nazadnje posodobljeno: 12/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$122K - $139K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$106K$122K$139K$155K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri U.S. Chamber of Commerce?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Pravno pri U.S. Chamber of Commerce in United States znaša letno skupno plačilo $154,580. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri U.S. Chamber of Commerce za vlogo Pravno in United States je $106,110.

Drugi viri

