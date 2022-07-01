Uptake Technologies Plače

Plače Uptake Technologies se gibljejo od $127,500 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $210,700 za Vodja programskega inženirstva na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Uptake Technologies . Zadnja posodobitev: 11/16/2025