Upstox Plače

Plače Upstox se gibljejo od $16,673 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec produktov na spodnjem koncu do $139,052 za Vodja programskega inženirstva na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Upstox . Zadnja posodobitev: 11/16/2025