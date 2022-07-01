Imenik podjetij
Upside Plače

Plače Upside se gibljejo od $54,888 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $251,250 za Vodja programskega inženirstva na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Upside. Zadnja posodobitev: 11/16/2025

Vodja produktov
Median $230K
Oblikovalec produktov
$134K
Kadrovik
$153K

Prodaja
Median $140K
Programski inženir
$54.9K
Vodja programskega inženirstva
$251K
UX raziskovalec
$146K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Upside je Vodja programskega inženirstva at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $251,250. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Upside je $146,228.

