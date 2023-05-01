Imenik podjetij
UPSIDE Foods
UPSIDE Foods Plače

Plače UPSIDE Foods se gibljejo od $79,600 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $139,296 za Arhitekt rešitev na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri UPSIDE Foods. Zadnja posodobitev: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Biomedicinski inženir
$104K
Programski inženir
$79.6K
Arhitekt rešitev
$139K

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri UPSIDE Foods je Arhitekt rešitev at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $139,296. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri UPSIDE Foods je $104,475.

