Uplight
Uplight Plače

Plače Uplight se gibljejo od $70,350 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni analitik na spodnjem koncu do $347,900 za Vodja produktov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Uplight. Zadnja posodobitev: 11/16/2025

Programski inženir
Median $160K
Podatkovni analitik
$70.4K
Podatkovni znanstvenik
$196K

Človeški viri
$101K
Vodja produktov
$348K
Vodja projektov
$98.8K
Prodaja
$109K
Vodja tehničnih programov
$121K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Uplight je Vodja produktov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $347,900. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Uplight je $114,570.

