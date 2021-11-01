Uplift Plače

Imenik podjetij
Plače Uplift se gibljejo od $83,200 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $228,850 za Vodja programskega inženirstva na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Uplift. Zadnja posodobitev: 11/16/2025

Programski inženir
Median $83.2K
Podatkovni znanstvenik
$92.5K
Vodja programskega inženirstva
$229K

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Uplift je Vodja programskega inženirstva at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $228,850. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Uplift je $92,535.

