Uplers Plače

Plače Uplers se gibljejo od $8,572 skupnega letnega nadomestila za Vodja projektov na spodnjem koncu do $108,272 za Vodstveni svetovalec na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Uplers. Zadnja posodobitev: 11/16/2025

Programski inženir
Median $32.4K
Vodja poslovnih operacij
$92K
Poslovni razvoj
$26.2K

Človeški viri
$12K
Vodstveni svetovalec
$108K
Oblikovalec produktov
$31.4K
Vodja projektov
$8.6K
Prodaja
$26.4K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Uplers je Vodstveni svetovalec at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $108,272. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Uplers je $28,886.

Drugi viri