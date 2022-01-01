Imenik podjetij
UpKeep Plače

Plače UpKeep se gibljejo od $66,665 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $145,000 za Vodja produktov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri UpKeep. Zadnja posodobitev: 11/16/2025

Vodja produktov
Median $145K
Prodaja
$119K
Programski inženir
$66.7K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri UpKeep je Vodja produktov z letnim skupnim plačilom $145,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri UpKeep je $119,400.

