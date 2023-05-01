Uphold Plače

Plače Uphold se gibljejo od $64,675 skupnega letnega nadomestila za Človeški viri na spodnjem koncu do $490,000 za Vodja programskega inženirstva na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Uphold . Zadnja posodobitev: 11/16/2025