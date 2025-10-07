Imenik podjetij
Mediana Backend programski inženir nadomestila in Canada pri Upgrade znaša skupaj CA$178K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Upgrade. Nazadnje posodobljeno: 10/7/2025

Mediani paket
company icon
Upgrade
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Skupaj na leto
CA$178K
Raven
Senior
Osnovna plača
CA$178K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
7 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Upgrade?

CA$225K

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Upgrade so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Upgrade so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Backend programski inženir pri Upgrade in Canada znaša letno skupno plačilo CA$327,271. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Upgrade za vlogo Backend programski inženir in Canada je CA$177,673.

