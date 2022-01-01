Upgrade Plače

Imenik podjetij
Plače Upgrade se gibljejo od $54,880 skupnega letnega nadomestila za Poslovni analitik na spodnjem koncu do $211,050 za Vodja programskega inženirstva na zgornjem koncu.

Programski inženir
Median $143K
Vodja produktov
Median $207K
Podatkovni znanstvenik
Median $116K

Poslovni analitik
$54.9K
Podatkovni analitik
$90.5K
Finančni analitik
$88.2K
Človeški viri
$79.7K
Oblikovalec produktov
$129K
Kadrovik
$95.6K
Vodja programskega inženirstva
$211K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Upgrade so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Upgrade je Vodja programskega inženirstva at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $211,050. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Upgrade je $105,800.

