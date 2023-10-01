Imenik podjetij
University of Saskatchewan
University of Saskatchewan Plače

Plače University of Saskatchewan se gibljejo od $33,392 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni znanstvenik na spodnjem koncu do $350,940 za Zdravnik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri University of Saskatchewan. Zadnja posodobitev: 9/12/2025

$160K

Programski inženir
Median $49.7K
Podatkovni znanstvenik
$33.4K
Zdravnik
$351K

Vodja projekta
$108K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri University of Saskatchewan je Zdravnik at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $350,940. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri University of Saskatchewan je $79,025.

