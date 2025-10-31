Imenik podjetij
University of Maryland
University of Maryland Research Assistant Plače

Mediana Research Assistant nadomestila in United States pri University of Maryland znaša skupaj $33.3K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete University of Maryland.

Mediani paket
company icon
University of Maryland
Research Assistant
College Park, MD
Skupaj na leto
$33.3K
Raven
Assistant
Osnovna plača
$33.3K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
0 Leta
Leta izkušenj
0 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri University of Maryland?
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Research Assistant pri University of Maryland in United States znaša letno skupno plačilo $38,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri University of Maryland za vlogo Research Assistant in United States je $33,280.

