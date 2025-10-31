Imenik podjetij
University of Kansas Medical Center
University of Kansas Medical Center Vodja programskega inženirstva Plače

Povprečno Vodja programskega inženirstva skupno nadomestilo in United States pri University of Kansas Medical Center se giblje od $116K do $165K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete University of Kansas Medical Center. Nazadnje posodobljeno: 10/31/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$132K - $150K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$116K$132K$150K$165K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri University of Kansas Medical Center?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri University of Kansas Medical Center in United States znaša letno skupno plačilo $165,200. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri University of Kansas Medical Center za vlogo Vodja programskega inženirstva in United States je $116,200.

