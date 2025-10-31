Imenik podjetij
Povprečno Podatkovni znanstvenik skupno nadomestilo in United States pri University of Kansas Medical Center se giblje od $41.1K do $58.4K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete University of Kansas Medical Center. Nazadnje posodobljeno: 10/31/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$46.5K - $53K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$41.1K$46.5K$53K$58.4K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri University of Kansas Medical Center?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri University of Kansas Medical Center in United States znaša letno skupno plačilo $58,410. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri University of Kansas Medical Center za vlogo Podatkovni znanstvenik in United States je $41,085.

