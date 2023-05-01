Imenik podjetij
Univeris
Univeris Plače

Plače Univeris se gibljejo od $64,457 skupnega letnega nadomestila za Analitik kibernetske varnosti na spodnjem koncu do $123,804 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Univeris. Zadnja posodobitev: 9/14/2025

$160K

Vodja programskega inženiringa
Median $124K
Programski inženir
Median $97.7K
Analitik kibernetske varnosti
$64.5K

Arhitekt rešitev
$122K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Univeris je Vodja programskega inženiringa z letnim skupnim plačilom $123,804. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Univeris je $110,031.

Drugi viri