United Talent Agency
United Talent Agency Plače

Plače United Talent Agency se gibljejo od $50,170 skupnega letnega nadomestila za Administrativni asistent na spodnjem koncu do $233,825 za Vodja tehniškega programa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri United Talent Agency. Zadnja posodobitev: 9/21/2025

$160K

Programski inženir
Median $135K
Administrativni asistent
$50.2K
Trženje
$99.5K

Vodja izdelkov
$221K
Vodja tehniškega programa
$234K
Pogosta vprašanja

Die hoogste betalende rol gerapporteer by United Talent Agency is Vodja tehniškega programa at the Common Range Average level met 'n jaarlikse totale vergoeding van $233,825. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by United Talent Agency is $135,000.

