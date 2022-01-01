Imenik podjetij
United Nations
United Nations Plače

Plače United Nations se gibljejo od $28,858 skupnega letnega nadomestila za Vodja projekta na spodnjem koncu do $167,151 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri United Nations. Zadnja posodobitev: 9/13/2025

$160K

Programski inženir
Median $167K
Administrativni asistent
$106K
Vodja poslovnih operacij
$33.7K

Poslovni analitik
$109K
Vodja podatkovne znanosti
$155K
Informacijski tehnolog (IT)
$95.3K
Oblikovalec izdelkov
$33.4K
Vodja izdelkov
$90.9K
Vodja programa
$75.3K
Vodja projekta
$28.9K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri United Nations je Programski inženir z letnim skupnim plačilom $167,151. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri United Nations je $93,094.

Drugi viri