United Nations Development Programme
Povprečno Vodja tehniškega programa skupno nadomestilo in Pakistan pri United Nations Development Programme se giblje od PKR 5.09M do PKR 7.27M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete United Nations Development Programme. Nazadnje posodobljeno: 9/27/2025

Povprečno skupno nadomestilo

PKR 5.84M - PKR 6.83M
Pakistan
Običajen razpon
Možen razpon
PKR 5.09MPKR 5.84MPKR 6.83MPKR 7.27M
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri United Nations Development Programme?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja tehniškega programa pri United Nations Development Programme in Pakistan znaša letno skupno plačilo PKR 7,265,022. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri United Nations Development Programme za vlogo Vodja tehniškega programa in Pakistan je PKR 5,091,725.

