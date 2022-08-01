Imenik podjetij
Uniswap
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Uniswap Plače

Plače Uniswap se gibljejo od $179,100 skupnega letnega nadomestila za Vodja izdelkov na spodnjem koncu do $190,950 za Kadrovik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Uniswap. Zadnja posodobitev: 9/20/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
Median $190K

Kripto inženir

Vodja izdelkov
$179K
Kadrovik
$191K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Uniswap میں سب سے زیادہ تنخواہ والا کردار Kadrovik at the Common Range Average level ہے جس کا سالانہ کل معاوضہ $190,950 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Uniswap میں رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $190,000 ہے۔

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Uniswap

Povezana podjetja

  • Databricks
  • Spotify
  • Stripe
  • Intuit
  • DoorDash
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri