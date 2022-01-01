Imenik podjetij
Unigroup Plače

Plače Unigroup se gibljejo od $59,706 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni analitik na spodnjem koncu do $91,242 za Človeški viri na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Unigroup. Zadnja posodobitev: 10/16/2025

Programski inženir
Median $85K
Podatkovni analitik
$59.7K
Podatkovni znanstvenik
$80.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Človeški viri
$91.2K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Unigroup je Človeški viri at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $91,242. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Unigroup je $82,700.

