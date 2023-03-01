Imenik podjetij
Unify Consulting
Unify Consulting Plače

Plače Unify Consulting se gibljejo od $145,725 skupnega letnega nadomestila za Trženjske operacije na spodnjem koncu do $221,100 za Arhitekt rešitev na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Unify Consulting. Zadnja posodobitev: 10/16/2025

Programski inženir
Median $150K
Podatkovni znanstvenik
Median $180K
Svetovalni upravni strokovnjak
Median $170K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Poslovni analitik
$151K
Poslovni razvoj
$153K
Trženjske operacije
$146K
Oblikovalec izdelkov
$172K
Arhitekt rešitev
$221K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Unify Consulting je Arhitekt rešitev at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $221,100. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Unify Consulting je $161,500.

