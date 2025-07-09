Imenik podjetij
Uni Cards Plače

Plače Uni Cards se gibljejo od $28,550 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $67,993 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Uni Cards. Zadnja posodobitev: 9/21/2025

$160K

Programski inženir
Median $68K

Backend programski inženir

Vodja izdelkov
Median $61.5K
Vodja podatkovne znanosti
$49.1K

Oblikovalec izdelkov
$28.6K
Pogosta vprašanja

