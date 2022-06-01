Imenik podjetij
UNFI Plače

Plače UNFI se gibljejo od $91,540 skupnega letnega nadomestila za Finančni analitik na spodnjem koncu do $181,300 za Poslovni analitik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri UNFI. Zadnja posodobitev: 9/21/2025

$160K

Poslovni analitik
$181K
Finančni analitik
$91.5K
Človeški viri
$111K

Oblikovalec izdelkov
$106K
Programski inženir
$151K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri UNFI je Poslovni analitik at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $181,300. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri UNFI je $110,550.

